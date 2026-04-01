Quiers-sur-Bezonde

Quiz du CMJ (jeu avec téléphone)

138 Rue de la Mairie Quiers-sur-Bezonde Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 17:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Quiz du CMJ (jeu avec téléphone)

Quiz du CMJ (jeu avec téléphone). Inscription obligatoire .

138 Rue de la Mairie Quiers-sur-Bezonde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 10 58 secretariat@quiers-sur-bezonde.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

CMJ Quiz (telephone game)

L’événement Quiz du CMJ (jeu avec téléphone) Quiers-sur-Bezonde a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GATINAIS SUD