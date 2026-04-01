Quiz du CMJ (jeu avec téléphone) Quiers-sur-Bezonde
Quiz du CMJ (jeu avec téléphone) Quiers-sur-Bezonde samedi 25 avril 2026.
Quiers-sur-Bezonde
Quiz du CMJ (jeu avec téléphone)
138 Rue de la Mairie Quiers-sur-Bezonde Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 17:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Quiz du CMJ (jeu avec téléphone)
Quiz du CMJ (jeu avec téléphone). Inscription obligatoire .
138 Rue de la Mairie Quiers-sur-Bezonde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 10 58 secretariat@quiers-sur-bezonde.fr
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CMJ Quiz (telephone game)
L’événement Quiz du CMJ (jeu avec téléphone) Quiers-sur-Bezonde a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GATINAIS SUD
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