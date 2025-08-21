Sentier de la Tour Legat Circuit n°48 Sérigny Vienne
Sentier de la Tour Legat Circuit n°48 Sérigny Vienne vendredi 1 mai 2026.
Sentier de la Tour Legat Circuit n°48 A pieds Difficulté moyenne
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Sentier de la Tour Legat Circuit n°48 Le Bourg 86230 Sérigny Vienne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 11000.0 Tarif :
Difficulté moyenne
https://www.visorando.com/randonnee-boucle-de-serigny/ +33 5 49 21 05 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sentier de la Tour Legat Circuit n°48
Deutsch : Sentier de la Tour Legat Circuit n°48
Italiano :
Español : Sentier de la Tour Legat Circuit n°48
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine