Sentier de l’Imaginaire D’histoire en histoires

Sentier de l’Imaginaire D’histoire en histoires 12600 Mur-de-Barrez Aveyron Occitanie

Vivre un moment Place de Monaco fait partie des must “ Intra muros”: c’est top de se balader dans la ville médiévale, de revivre l’Histoire en suivant Guilhem, le troubadour ou Brin d’Malice, la petite sorcière-herboriste par les ruelles.

English : Fantasy Walk D’histoire en histoire

In Mur-de-Barrez, spending a moment on Place de Monaco is a must in Northern Aveyron but the very best is to go on a walk with family or friends to stroll down the old streets. Children will enjoy the medieval city, hunting for knights, lifting their eyes to see thick slate roofs and nice heritage facades. Every season brings something new and surprising in Mur-de-Barrez!

Deutsch :

Ein Moment auf dem Place de Monaco gehört zu den Must ? Intra muros: Es ist toll, durch die mittelalterliche Stadt zu schlendern und Geschichte zu erleben, indem man Guilhem, dem Troubadour, oder Brin d’Malice, der kleinen Kräuterhexe, durch die Gassen folgt.

Italiano :

Una visita a Place de Monaco è uno dei must ? Intra muros è un ottimo modo per passeggiare nella città medievale e rivivere la storia seguendo Guilhem, il trovatore, o Brin d’Malice, la piccola strega-erborista, attraverso le strette vie.

Español : Sentier de l’Imaginaire Mur de Barrez

Bienvenido a la tierra de los senderos de la imaginación, donde le esperan sorpresas.

