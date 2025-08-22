Sentier de mémoire Arracourt Meurthe-et-Moselle

Sentier de mémoire Adultes Voiture

Sentier de mémoire 54 Grande rue 54370 Arracourt Meurthe-et-Moselle Grand Est

Distance : 40000.0

Ce circuit, réalisé conjointement par les Communautés de communes du Sânon et du Saulnois, retrace la bataille de chars d’Arracourt et environs l’une des plus importantes du Second conflit Mondial. Ce site fut le théâtre d’un violent affrontement entre chars américains et panzers allemands entre le 18 septembre et la fin octobre 1944.

Ce sentier, réalisé dans le cadre du 60ème anniversaire de cette bataille, permet une bonne compréhension des faits au travers de panneaux disposés dans 12 communes. Il passe par les communes d’Arracourt, Réchicourt la Petite, Bezange la Petite, Lezey, Juvelize, Ley, Moncourt, Coincourt, Parroy, Bures, Bathelémont et Valhey.

Itinéraire sur www.ccsanon.fr, il est conseillé de parcourir ce circuit à l’aide d’un véhicule motorisé du fait de sa distance.

http://www.ccsanon.fr/ +33 3 83 72 05 64

English :

This tour, realized jointly by the Communities of Communes of the Saulnon and the Saulnois, retraces the tank battle of Arracourt and surroundings: one of the most important of the Second World War. This site was the scene of a violent confrontation between American tanks and German panzers between September 18 and the end of October 1944

This path, realized within the framework of the 60th anniversary of this battle, allows a good understanding of the facts through panels arranged in 12 communes. It passes through the communes of Arracourt, Réchicourt la Petite, Bezange la Petite, Lezey, Juvelize, Ley, Moncourt, Coincourt, Parroy, Bures, Bathelémont and Valhey

Itinerary on www.ccsanon.fr, it is advised to follow this circuit with a motorized vehicle because of its distance.

Deutsch :

Dieser Rundgang, der gemeinsam von den Communautés de Communes du Sânon und du Saulnois durchgeführt wurde, erzählt von der Panzerschlacht von Arracourt und Umgebung: eine der größten des Zweiten Weltkriegs. Dieser Ort war zwischen dem 18. September und Ende Oktober 1944 Schauplatz eines heftigen Zusammenstoßes zwischen amerikanischen Panzern und deutschen Panzerfahrzeugen

Dieser Pfad, der im Rahmen des 60. Jahrestags dieser Schlacht angelegt wurde, ermöglicht ein gutes Verständnis der Fakten anhand von Tafeln, die in 12 Gemeinden aufgestellt wurden. Er führt durch die Gemeinden Arracourt, Réchicourt la Petite, Bezange la Petite, Lezey, Juvelize, Ley, Moncourt, Coincourt, Parroy, Bures, Bathelémont und Valhey

Route auf www.ccsanon.fr. Aufgrund der großen Entfernung wird empfohlen, diese Route mit einem motorisierten Fahrzeug zu befahren.

Italiano :

Questo tour, creato congiuntamente dalle Comunità dei Comuni di Sânon e Saulnois, ripercorre la battaglia di carri armati di Arracourt e dintorni: una delle più importanti della Seconda Guerra Mondiale. Questo sito fu teatro di un violento scontro tra carri armati americani e panzer tedeschi tra il 18 settembre e la fine di ottobre 1944

Questo percorso, creato nell’ambito del 60° anniversario di questa battaglia, offre una buona comprensione dei fatti attraverso pannelli allestiti in 12 comuni. Attraversa i comuni di Arracourt, Réchicourt la Petite, Bezange la Petite, Lezey, Juvelize, Ley, Moncourt, Coincourt, Parroy, Bures, Bathelémont e Valhey

Itinerario su www.ccsanon.fr, si consiglia di percorrere questo itinerario con un mezzo motorizzato a causa della sua distanza.

Español :

Este recorrido, creado conjuntamente por las Comunidades de Municipios de Sânon y Saulnois, recorre la batalla de tanques de Arracourt y sus alrededores: una de las más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Este lugar fue el escenario de un violento enfrentamiento entre tanques estadounidenses y panzers alemanes entre el 18 de septiembre y finales de octubre de 1944

Este recorrido, creado en el marco del 60º aniversario de esta batalla, permite conocer los hechos a través de paneles instalados en 12 municipios. Pasa por los municipios de Arracourt, Réchicourt la Petite, Bezange la Petite, Lezey, Juvelize, Ley, Moncourt, Coincourt, Parroy, Bures, Bathelémont y Valhey

Itinerario en www.ccsanon.fr, es aconsejable cubrir esta ruta con un vehículo motorizado debido a su distancia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-06 par Système d’information touristique Lorrain