Sentier de randonnée du Loupi Champlitte Haute-Saône

Sentier de randonnée du Loupi Rue du Pizot à Leffond 70600 Champlitte Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
La balade dure 1h30 sur une distance de 5,3 km. Le niveau est moyen.
+33 3 84 67 67 19
The walk lasts 1h30 over a distance of 5.3 km. Medium level.
Die Wanderung dauert 1,5 Stunden und hat eine Länge von 5,3 km. Das Niveau ist mittelschwer.
La passeggiata dura 1 ora su una distanza di 5,3 km. Il livello di difficoltà è moderato.
La caminata dura una hora y media y recorre una distancia de 5,3 km. El nivel de dificultad es moderado.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-18 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data