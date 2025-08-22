Sentier découverte Crêts en Belledonne Isère

Sentier découverte

Sentier découverte 38830 Crêts en Belledonne Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Ce sentier a pour but de faire découvrir divers écosystèmes forestiers qui existent sur notre commune suivant le versant d’exposition ; et également de montrer le reste du plan incliné par lequel le minerai descendait des mines vers les fours.

http://cretsenbelledonne.fr/ +33 4 76 45 11 10

English : Discovery trail

The aim of this trail is to showcase the various forest ecosystems that exist in our commune depending on the slope where they are exposed, and also to show the remains of the slope over which ore was transported from the mines to the furnaces.

Deutsch :

Dieser Pfad soll die verschiedenen Waldökosysteme zeigen, die es in unserer Gemeinde je nach Hanglage gibt; außerdem soll er den Rest der schiefen Ebene zeigen, über die das Erz von den Minen zu den Öfen hinuntergeleitet wurde.

Italiano :

L’obiettivo di questo percorso è quello di mostrare i diversi ecosistemi forestali che esistono nel nostro comune, a seconda della pendenza dell’esposizione, e anche di mostrare il resto del piano inclinato attraverso il quale il minerale scendeva dalle miniere ai forni.

Español :

El objetivo de este sendero es mostrar los distintos ecosistemas forestales que existen en nuestro municipio, en función de la pendiente de exposición, y también mostrar el resto del plano inclinado por el que se transportaba el mineral desde las minas hasta los hornos.

