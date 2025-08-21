Sentier découverte de la forêt sentier pédestre Cordon Haute-Savoie

Sentier découverte de la forêt sentier pédestre

Sentier découverte de la forêt sentier pédestre Route forestière 74700 Cordon Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Le temps d’une promenade, venez découvrir la botanique, la faune et la forêt montagnarde sur un sentier qui serpente dans la pessière (forêt d’épicéa) d’altitude au sol tapissé de myrtilles.

English : Forest discovery trail walking trail

Take a walk and discover the botany, fauna and mountain forest on a trail that winds through the blueberry-covered, high-altitude spruce forest.

Deutsch :

Entdecken Sie bei einem Spaziergang die Botanik, die Fauna und den Bergwald auf einem Pfad, der sich durch den hochgelegenen Fichtenwald mit seinen Heidelbeerfeldern schlängelt.

Italiano :

Passeggiate alla scoperta della botanica, della fauna e della foresta di montagna lungo un sentiero che si snoda nella foresta di abeti rossi d’alta quota ricoperta di mirtilli.

Español :

Dé un paseo y descubra la botánica, la fauna y el bosque de montaña en un sendero que serpentea por el bosque de abetos de gran altitud cubierto de arándanos.

