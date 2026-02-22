28e Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc Cordon

28e Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc

Les Eglises du Pays du Mont Blanc Cordon Haute-Savoie

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-21

2026-07-11

Festival de musique baroque, concerts d’exception dans les différents lieux du Pays du Mont-Blanc. Au programme, des découvertes sur l’art baroque, des conférences, des expositions et des animations.

Les Eglises du Pays du Mont Blanc Cordon 74700 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 38 18 03 info@festivalmontblanc.fr

English : 28e Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc

Baroque music festival, exceptional concerts at various venues in the Pays du Mont-Blanc. On the program: discoveries of Baroque art, conferences, exhibitions and events.

