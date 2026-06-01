Cordon

Fête de la musique

Placette de l’église Chez Kévin Cordon Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:30:00

fin : 2026-06-21 22:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Petits concerts de différents instruments, et groupe au centre du village. Un moment convivial et musical à passer entre amis et/ou en famille !

.

Placette de l’église Chez Kévin Cordon 74700 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 58 01 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique

Small concerts of different instruments and bands in the village center. A convivial and musical moment to spend with friends and/or family!

L’événement Fête de la musique Cordon a été mis à jour le 2026-06-02 par Cordon Tourisme