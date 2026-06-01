Fête de la musique Cordon
Fête de la musique Cordon dimanche 21 juin 2026.
Cordon
Fête de la musique
Placette de l’église Chez Kévin Cordon Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:30:00
fin : 2026-06-21 22:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Petits concerts de différents instruments, et groupe au centre du village. Un moment convivial et musical à passer entre amis et/ou en famille !
.
Placette de l’église Chez Kévin Cordon 74700 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 58 01 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la musique
Small concerts of different instruments and bands in the village center. A convivial and musical moment to spend with friends and/or family!
L’événement Fête de la musique Cordon a été mis à jour le 2026-06-02 par Cordon Tourisme
À voir aussi à Cordon (Haute-Savoie)
- 28e Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc Cordon 11 juillet 2026
- Journée du pain Cordon 6 septembre 2026