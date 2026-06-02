Journée du pain Cordon
Journée du pain Cordon dimanche 6 septembre 2026.
Cordon
Journée du pain
Centre village Cordon Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Fête traditionnelle de village sur le thème de la fabrication du pain à la manière ancestrale.
Cuisson dans les fours d’antan et vente sur place, danses avec les groupes folkloriques, buvette, vente de pain et de produits locaux, et petite restauration.
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Centre village Cordon 74700 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 58 01 57 info@cordon.fr
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English : Bread Day
Traditional village festival on the theme of traditional bread-making.
Baked in old-fashioned ovens and sold on site, dancing with folk groups, refreshments, sale of bread and local produce, and snacks.
L’événement Journée du pain Cordon a été mis à jour le 2026-06-02 par Cordon Tourisme
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