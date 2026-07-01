Cordon : Petites et grande Histoires, Office du tourisme, Cordon

Informations pratiques

Cordon : Petites et grande Histoires Dimanche 20 septembre, 14h00 Office du tourisme Haute-Savoie

Nombre de place limité. Inscription obligatoire avant la veille à 17h. Prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée aux conditions météorologiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

C’est l’histoire mouvementée de Cordon qui défile lors d’une déambulation dans le centre du village. L’histoire d’une contrée de montagne, de ses fermes traditionnelles et de son habitat typique, qui a survécut aux épidémies, aux catastrophes naturelles, aux guerres, aux occupations françaises en s’entraidant, en s’enterrant, en s’expatriant pour devenir une petite station familiale où il fait bon vivre, face au Mont-Blanc.

Office du tourisme 1 Place du Mont-Blanc 74700 Cordon 74700 Cordon Cordon 74700 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 58 01 57 »}]

C’est l’histoire mouvementée de Cordon qui défile lors d’une déambulation dans le centre du village. L’histoire d’une contrée de montagne, de ses fermes traditionnelles et de son habitat typique, qui…

Jean-Marc BAREY