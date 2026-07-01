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Cordon : Petites et grande Histoires, Office du tourisme, Cordon

dimanche 20 septembre 2026 · Office du tourisme · Cordon

Cordon : Petites et grande Histoires, Office du tourisme, Cordon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Office du tourisme
Adresse
1 Place du Mont-Blanc 74700 Cordon 74700 Cordon
Ville
74700 Cordon
Département
Haute-Savoie
Tarif
Nombre de place limité. Inscription obligatoire avant la veille à 17h. Prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée aux conditions météorologiques

Cordon : Petites et grande Histoires Dimanche 20 septembre, 14h00 Office du tourisme Haute-Savoie

Nombre de place limité. Inscription obligatoire avant la veille à 17h. Prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée aux conditions météorologiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

C’est l’histoire mouvementée de Cordon qui défile lors d’une déambulation dans le centre du village. L’histoire d’une contrée de montagne, de ses fermes traditionnelles et de son habitat typique, qui a survécut aux épidémies, aux catastrophes naturelles, aux guerres, aux occupations françaises en s’entraidant, en s’enterrant, en s’expatriant pour devenir une petite station familiale où il fait bon vivre, face au Mont-Blanc.

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C’est l’histoire mouvementée de Cordon qui défile lors d’une déambulation dans le centre du village. L’histoire d’une contrée de montagne, de ses fermes traditionnelles et de son habitat typique, qui…

Jean-Marc BAREY

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