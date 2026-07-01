Enquête dans l’église : à la recherche de la restauration perdu, Église Notre-Dame de l’Assomption, Cordon

Informations pratiques

Enquête dans l’église : à la recherche de la restauration perdu Samedi 19 septembre, 17h00 Église Notre-Dame de l’Assomption Haute-Savoie

Tout public – Dès 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Les preuves de la restauration de l’église de Cordon ont disparu ! C’est à vous des les retrouver. En vous basant sur des photos, remontez le temps pour découvrir les secrets de la restauration de l’église Notre-Dame de l’Assomption.

Église Notre-Dame de l’Assomption 20 Route de la cry, 74700 Cordon, France Cordon 74700 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450580417 La communauté de Cordon, rattachée à la collégiale de Sallanches, a utilisé la chapelle Notre-Dame du château comme église paroissiale jusqu’au XVIIIe siècle. En 1781, la communauté obtient l’autorisation de construire une église. L’architecte Giovanni Pietro Mathole s’inspire du style de l’église de Saint-Nicolas La Chapelle. La construction dure jusqu’en 1785. Le clocher est construit en 1816.

Église cruciforme à coupole, composée d’une nef à deux travées, d’un transept à une travée et d’un chœur à chevet droit profond de deux travées. Des peintures murales réalisées en 1787 par Léonard Isler ornent les murs du chœur. Illustration des premiers mystères du Rosaire sur la coupole, des mystères douloureux sur les voûtes de l’avant-chœur et des croisillons, des mystères glorieux dans la nef. Celles du chœur concernent le sacrifice d’Isaac et la Cène. Les quatre évangélistes sont représentés sur les pendentifs de la coupole.

Journées européennes du patrimoine

Jean-Marc BAREY