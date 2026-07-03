Fête de la Miou Centre village Cordon
samedi 15 août 2026 · Centre village · Cordon
Informations pratiques
Cordon
Fête de la Miou
Centre village 3049 rte de Cordon Cordon Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 23:30:00
Date(s) :
2026-08-15
La fête traditionnelle du village et fête patronale. Les festivités commencent par la grande messe à 10h et se poursuivent toute la journée jusqu’à la soirée fondue à partir de 19h.
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Centre village 3049 rte de Cordon Cordon 74700 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 58 01 57 info@cordon.fr
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English : Miou Festival
Traditional village festival and patron saint’s day. The festivities begin with high mass at 10am and continue all day until the fondue party at 7pm.
L’événement Fête de la Miou Cordon a été mis à jour le 2026-07-03 par Cordon Tourisme
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