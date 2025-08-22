Sentier découverte de la Terrasse de Chiroubles Chiroubles Rhône

Sentier découverte de la Terrasse de Chiroubles

Vignobles & Découvertes Sentier découverte de la Terrasse de Chiroubles Maison du Cru Chiroubles La Terrasse 69115 Chiroubles Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Ce sentier panoramique de 2km et d’1h30 environ révèle un point de vue exceptionnel sur les coteaux du Beaujolais, la vallée de la Saône et par temps clair, la chaîne des Alpes. Il présente les secrets des 10 crus et de la géologie.

https://www.beaujolais-tourisme.com/ +33 4 74 07 27 40

English : Panoramic path of the 10 Crus

2 km trail that begins at the terrace and lasts approximately one hour, and explains the secrets of the 10 vintage Beaujolais wines and geology. Starting point at the Maison du Cru Chiroubles .

Deutsch : Panoramaweg der 10 Cru-Weine

In Chiroubles Startpunkt am Verkostungschalet der Terrasse. Erläuterung der Geheimnisse der 10 Beaujolais-Crus auf einer Strecke von 2 km.

Italiano :

Questo sentiero panoramico, lungo 2 km e percorribile in circa 1 ora, offre una vista eccezionale sulle colline del Beaujolais, sulla valle della Saona e, nelle giornate limpide, sulle Alpi. Il percorso svela i segreti dei 10 cru e della loro geologia.

Español :

Este recorrido panorámico de 2 km, de una hora y media de duración, ofrece unas vistas excepcionales de las laderas del Beaujolais, del valle del Saona y, en los días despejados, de los Alpes. Revela los secretos de los 10 crus y su geología.

