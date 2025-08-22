Sentier découverte du Fraysse Le Fraysse Tarn

Sentier découverte du Fraysse

Sentier découverte du Fraysse 86 Rue du Fons del Lòc 81430 Le Fraysse Tarn Occitanie

Itinéraire pédagogique de 2h aller-retour parcourant une partie du chemin de randonnée de Camin de Comba Granda depuis le Fraysse jusqu’à Cambon du Temple. Itineraire équipé de panneaux pédagogiques explicatifs sur l’histoire locale et la biodiversité.

http://www.mairie-lefraysse.fr/ +33 5 63 55 80 08

English :

2-hour round-trip educational itinerary covering part of the Camin de Comba Granda hiking trail from Le Fraysse to Cambon du Temple. Itinerary equipped with educational panels explaining local history and biodiversity.

Deutsch :

Ein zweistündiger pädagogischer Rundgang, der einen Teil des Wanderwegs Camin de Comba Granda von Le Fraysse bis Cambon du Temple durchläuft. Der Weg ist mit pädagogischen Schildern ausgestattet, die die lokale Geschichte und die biologische Vielfalt erklären.

Italiano :

Un percorso didattico di 2 ore, andata e ritorno, che copre una parte del sentiero escursionistico Camin de Comba Granda , da Le Fraysse a Cambon du Temple. Il percorso è dotato di pannelli didattici che illustrano la storia e la biodiversità locale.

Español :

Recorrido pedagógico de ida y vuelta de 2 horas de duración que recorre parte del sendero Camin de Comba Granda desde Le Fraysse hasta Cambon du Temple. La ruta está equipada con paneles educativos que explican la historia local y la biodiversidad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-02-19 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme