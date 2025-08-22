Sentier découverte du Moulenc Mont-Roc Tarn

Sentier découverte du Moulenc

Sentier découverte du Moulenc Le Moulenc 81120 Mont-Roc Tarn Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Inscrit dans l’Espace Naturel Sensible Razisse et Dadou, cette petite boucle permet en quelques pas de découvrir plusieurs milieux naturels. Prenez le temps de la découverte et d’un piquenique sur l’espace aménagé proche du rocher école du Moulenc.

https://randopleinenature.tarn.fr/trek/2435-Sentier-de-decouverte-du-Moulenc

English :

Part of the Espace Naturel Sensible Razisse et Dadou, this short loop takes you through several natural environments in just a few steps. Take your time to discover the area and enjoy a picnic on the landscaped area near the Moulenc rock school.

Deutsch :

Dieser kleine Rundweg, der zum Espace Naturel Sensible Razisse et Dadou gehört, ermöglicht es, in wenigen Schritten mehrere natürliche Lebensräume zu entdecken. Nehmen Sie sich Zeit für Entdeckungen und ein Picknick auf der angelegten Fläche in der Nähe des Schulfelsens von Moulenc.

Italiano :

Parte dell’Espace Naturel Sensible Razisse et Dadou, questo breve percorso si snoda in pochi passi alla scoperta di diversi ambienti naturali. Prendetevi il tempo per esplorare e godetevi un picnic nell’area vicino alla scuola di roccia di Moulenc.

Español :

Parte del Espace Naturel Sensible Razisse et Dadou, este corto bucle permite descubrir en pocos pasos varios entornos naturales. Tómese su tiempo para explorar y disfrutar de un picnic en la zona cercana a la escuela de roca de Moulenc.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-21 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme