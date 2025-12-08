Sentier découverte du village de Moncassin Moncassin Gers

Sentier découverte du village de Moncassin

Sentier découverte du village de Moncassin Le village 32300 Moncassin Gers Occitanie

Au coeur de l’Astarac, découvrez le village de Moncassin et son histoire millénaire à travers un circuit touristique immersif un voyage au cœur du Gers, entre patrimoine médiéval, paysages gascons et mémoire historique.

English :

In the heart of the Astarac region, discover the village of Moncassin and its thousand-year-old history through an immersive tour: a journey to the heart of the Gers, between medieval heritage, Gascon landscapes and historical memory.

Deutsch :

Entdecken Sie im Herzen des Astarac das Dorf Moncassin und seine tausendjährige Geschichte auf einem immersiven touristischen Rundgang: eine Reise ins Herz des Gers, zwischen mittelalterlichem Erbe, gascognischen Landschaften und historischer Erinnerung.

Italiano :

Nel cuore della regione dell’Astarac, scoprite il villaggio di Moncassin e la sua storia millenaria in un tour immersivo: un viaggio nel cuore del Gers, tra patrimonio medievale, paesaggi guasconi e memoria storica.

Español :

En el corazón de la región de Astarac, descubra el pueblo de Moncassin y su historia milenaria en un recorrido inmersivo: un viaje al corazón del Gers, entre patrimonio medieval, paisajes gascones y memoria histórica.

