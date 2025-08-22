Sentier découverte Méandres de la Seille Arraye-et-Han Meurthe-et-Moselle

Circuit de Han-sur-Seille Adultes A pieds Difficulté moyenne

Circuit de Han-sur-Seille 3 rue de Lunéville 54760 Arraye-et-Han Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 120 Distance : Tarif :

Les douze kilomètres de sentier pédestre traversent l’Espace Naturel Sensible des méandres de la Seille, site géré par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine. Au départ du sentier, deux panneaux explicatifs le premier synthétise l’ensemble des espèces animales et végétales remarquables du site, dont l’euphorbe des marais (protégée), et un petit échassier, le Courlis cendré ; le second est la carte du sentier de randonnée avec situation des principaux centres d’intérêts, l’oseraie, la collection de saules, la frayères à brochets, les protections de berges. Chacun de ces quatre thèmes est développé sur des panneaux pédagogiques. (Attention, en cas d’inondation, il est déconseillé d’emprunter le sentier pour des raisons de sécurité, proximité du bord de rivière et terrain glissant.)

Le sentier est raccordé à la voie verte (ancienne voie de chemin de fer) qui permet de rejoindre le site du Mont Saint Jean à Jeandelaincourt.

Une boucle de 2,9 km vous permettra également de découvrir, grâce à des panneaux mis à jour, de découvrir les principaux éléments naturels et les enjeux de ce site remarquable.

Difficulté moyenne

https://www.comcom-sgc.fr/decouvrir/a-faire/se-balader +33 3 83 31 74 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The twelve kilometers of footpath cross the Sensitive Natural Area of the meanders of the Seille, a site managed by the Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine. At the start of the trail, two explanatory panels: the first summarizes all the remarkable animal and plant species of the site, including the marsh spurge (protected), and a small wader, the curlew; the second is the map of the hiking trail with the location of the main points of interest, the oseraie, the collection of willows, the pike spawning grounds, the bank protections. Each of these four themes is developed on educational panels. (Please note that in the event of flooding, it is not advisable to use the path for safety reasons, as it is close to the river bank and slippery)

The trail is connected to the greenway (former railroad) which allows to reach the site of Mont Saint Jean in Jeandelaincourt.

A 2.9 km loop will also allow you to discover, thanks to updated panels, the main natural elements and the issues of this remarkable site.

Deutsch :

Der zwölf Kilometer lange Wanderweg führt durch den Espace Naturel Sensible des méandres de la Seille, der vom Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine verwaltet wird. Am Beginn des Wanderwegs befinden sich zwei Erklärungstafeln: Die erste fasst alle bemerkenswerten Tier- und Pflanzenarten des Gebiets zusammen, darunter die Sumpfwolfsmilch (geschützt) und der kleine Watvogel Brachvogel; die zweite ist die Karte des Wanderwegs mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, dem Gänsegehölz, der Weidensammlung, dem Hechtlaichgebiet und den Uferschutzmaßnahmen. Jedes dieser vier Themen wird auf pädagogischen Tafeln näher erläutert. (Achtung: Bei Überschwemmungen wird aus Sicherheitsgründen davon abgeraten, den Pfad zu benutzen, da er sich in der Nähe des Flussufers befindet und der Boden rutschig ist)

Der Pfad ist an die voie verte (ehemalige Eisenbahnstrecke) angeschlossen, über die Sie den Standort Mont Saint Jean in Jeandelaincourt erreichen können.

Auf einem 2,9 km langen Rundweg können Sie außerdem anhand von aktualisierten Schildern die wichtigsten Naturelemente und Herausforderungen dieses bemerkenswerten Standorts entdecken.

Italiano :

I dodici chilometri di sentiero attraversano l’Espace Naturel Sensible des méandres de la Seille, un sito gestito dal Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine. All’inizio del sentiero, due pannelli esplicativi: il primo riassume tutte le specie animali e vegetali degne di nota del sito, tra cui l’euforbia palustre (protetta) e un piccolo trampoliere, il chiurlo; il secondo è una mappa del percorso escursionistico con la localizzazione dei principali centri di interesse, le oseraie, la collezione di salici, la zona di riproduzione del luccio e la protezione delle sponde. Ognuno di questi quattro temi è sviluppato in pannelli didattici. (Si prega di notare che, in caso di alluvione, non è consigliabile utilizzare il sentiero per motivi di sicurezza, in quanto vicino alla riva del fiume e scivoloso)

Il sentiero è collegato alla greenway (ex linea ferroviaria) che permette di raggiungere il sito di Mont Saint Jean a Jeandelaincourt.

Un anello di 2,9 km vi permetterà inoltre di scoprire, grazie a una segnaletica aggiornata, i principali elementi naturali e le problematiche di questo sito straordinario.

Español :

Los doce kilómetros de sendero atraviesan el Espace Naturel Sensible des méandres de la Seille, un lugar gestionado por el Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine. Al inicio del sendero, dos paneles explicativos: el primero resume todas las especies animales y vegetales notables del lugar, entre ellas el tártago de las marismas (protegido), y una pequeña zancuda, el zarapito; el segundo es un mapa de la ruta de senderismo con la localización de los principales centros de interés, la oseraie, la colección de sauces, la zona de desove del lucio y la protección de las orillas. Cada uno de estos cuatro temas se desarrolla en paneles educativos. (Tenga en cuenta que en caso de inundación, no es aconsejable utilizar el camino por razones de seguridad, ya que está cerca de la orilla del río y es resbaladizo)

El sendero está conectado con la vía verde (antigua línea de ferrocarril) que permite llegar al sitio del Monte Saint Jean en Jeandelaincourt.

Un bucle de 2,9 km también le permitirá descubrir, gracias a la señalización actualizada, los principales elementos naturales y temas de este notable lugar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-20 par Système d’information touristique Lorrain