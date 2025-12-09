Sentier découverte Saint-Léger-les-Mélèzes Hautes-Alpes

Sentier découverte

Sentier découverte 05260 Saint-Léger-les-Mélèzes Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Venez découvrir en famille le village de St Léger-les-Mélèzes grâce aux panneaux d’interprétation et à Miaouze, le petit mélèze du sentier ! Et surtout, ouvrez l’oeil durant votre balade ! Des petits animaux se sont cachés ici et là !

+33 4 92 21 47 78

English :

Come and discover the village of St Léger-les-Mélèzes with your family, thanks to the interpretation panels and Miaouze, the little larch on the trail! And don’t forget to keep your eyes peeled during your walk! Little animals are hiding here and there!

Deutsch :

Entdecken Sie mit Ihrer Familie das Dorf St Léger-les-Mélèzes dank der Interpretationstafeln und Miaouze, der kleinen Lärche des Pfades! Und vor allem: Halten Sie während Ihres Spaziergangs die Augen offen! Hier und da haben sich kleine Tiere versteckt!

Italiano :

Venite a scoprire il villaggio di St Léger-les-Mélèzes con la vostra famiglia, grazie ai pannelli di interpretazione e a Miaouze, il piccolo larice sul sentiero! E non dimenticate di tenere gli occhi aperti durante la passeggiata! Piccoli animali si nascondono qua e là!

Español :

Venga a descubrir el pueblo de St Léger-les-Mélèzes en familia, gracias a los paneles de interpretación y a Miaouze, el pequeño alerce del sendero Y no olvide mantener los ojos bien abiertos durante el paseo Los animalitos se esconden aquí y allá

