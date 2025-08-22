Sentier découverte sur les pas de Rimbaud Chuffilly-Roche Ardennes

Sentier découverte sur les pas de Rimbaud

Sentier découverte sur les pas de Rimbaud 08130 Chuffilly-Roche Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 7000.0 Tarif :

Départ de Roche. Nous vous invitons à marcher sur les pas du poète Arthur Rimbaud et à découvrir, sur un circuit de 7 km, les liens qui ont existé entre le village de Roche et Arthur Rimbaud. Suivez le circuit n°34 des Balades sur les Crêtes qui vous réserve des surprises tout au long du chemin.

http://rando-cretes.fr/circuit/78-sentier-decouverte-sur-les-pas-de-rimbaud +33 3 24 35 02 69

English :

Departure from Roche. We invite you to walk in the footsteps of the poet Arthur Rimbaud and to discover, on a 7 km circuit, the links that existed between the village of Roche and Arthur Rimbaud. Follow the circuit n°34 of the Balades sur les Crêtes which reserves you surprises all along the way.

Deutsch :

Abfahrt in Roche. Wir laden Sie ein, auf den Spuren des Dichters Arthur Rimbaud zu wandeln und auf einem 7 km langen Rundweg die Verbindungen zu entdecken, die zwischen dem Dorf Roche und Arthur Rimbaud bestanden haben. Folgen Sie dem Rundweg Nr. 34 der Balades sur les Crêtes , der entlang des Weges einige Überraschungen bereithält.

Italiano :

Partenza da Roche. Vi invitiamo a camminare sulle orme del poeta Arthur Rimbaud e a scoprire, su un circuito di 7 km, i legami che esistevano tra il villaggio di Roche e Arthur Rimbaud. Seguite il circuito n. 34 delle Balades sur les Crêtes (passeggiate sulle creste) che vi riserva sorprese lungo tutto il percorso.

Español :

Salida de Roche. Le invitamos a caminar tras las huellas del poeta Arthur Rimbaud y a descubrir, en un circuito de 7 km, los vínculos que existían entre el pueblo de Roche y Arthur Rimbaud. Siga el circuito n°34 de las Balades sur les Crêtes (paseos por las crestas) que le depara sorpresas a lo largo de todo el recorrido.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme