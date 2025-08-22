Sentier découverte sur les pas de Rimbaud Chuffilly-Roche Ardennes
Départ de Roche. Nous vous invitons à marcher sur les pas du poète Arthur Rimbaud et à découvrir, sur un circuit de 7 km, les liens qui ont existé entre le village de Roche et Arthur Rimbaud. Suivez le circuit n°34 des Balades sur les Crêtes qui vous réserve des surprises tout au long du chemin.
English :
Departure from Roche. We invite you to walk in the footsteps of the poet Arthur Rimbaud and to discover, on a 7 km circuit, the links that existed between the village of Roche and Arthur Rimbaud. Follow the circuit n°34 of the Balades sur les Crêtes which reserves you surprises all along the way.
Deutsch :
Abfahrt in Roche. Wir laden Sie ein, auf den Spuren des Dichters Arthur Rimbaud zu wandeln und auf einem 7 km langen Rundweg die Verbindungen zu entdecken, die zwischen dem Dorf Roche und Arthur Rimbaud bestanden haben. Folgen Sie dem Rundweg Nr. 34 der Balades sur les Crêtes , der entlang des Weges einige Überraschungen bereithält.
Italiano :
Partenza da Roche. Vi invitiamo a camminare sulle orme del poeta Arthur Rimbaud e a scoprire, su un circuito di 7 km, i legami che esistevano tra il villaggio di Roche e Arthur Rimbaud. Seguite il circuito n. 34 delle Balades sur les Crêtes (passeggiate sulle creste) che vi riserva sorprese lungo tutto il percorso.
Español :
Salida de Roche. Le invitamos a caminar tras las huellas del poeta Arthur Rimbaud y a descubrir, en un circuito de 7 km, los vínculos que existían entre el pueblo de Roche y Arthur Rimbaud. Siga el circuito n°34 de las Balades sur les Crêtes (paseos por las crestas) que le depara sorpresas a lo largo de todo el recorrido.
