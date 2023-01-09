Sentier des arbres Gresse-en-Vercors Isère

Sentier des arbres

Sentier des arbres 38650 Gresse-en-Vercors Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Partez à la découverte des arbres le long d’une agréable balade. L’association Gresse en Vercors, Histoire et Patrimoine a identifié 18 arbres qui sont décrits dans un livret en vente 2€ à l’Office de Tourisme.

http://www.trieves-vercors.fr/ +33 4 82 62 63 50

English : Tree trail

Discover the trees on a pleasant stroll. The « Gresse en Vercors, Histoire et Patrimoine » association has identified 18 trees, which are described in a booklet on sale for €2 at the Tourist Office.

Deutsch :

Gehen Sie auf einem angenehmen Spaziergang auf Entdeckungsreise zu den Bäumen. Der Verein « Gresse en Vercors, Histoire et Patrimoine » hat 18 Bäume identifiziert, die in einem Büchlein beschrieben werden, das für 2€ im Fremdenverkehrsamt erhältlich ist.

Italiano :

Scoprite gli alberi lungo una piacevole passeggiata. L’associazione « Gresse en Vercors, Histoire et Patrimoine » ha identificato 18 alberi, descritti in un opuscolo in vendita presso l’Ufficio del Turismo.

Español :

Descubra los árboles a lo largo de un agradable paseo. La asociación « Gresse en Vercors, Histoire et Patrimoine » ha identificado 18 árboles que se describen en un folleto a la venta en la Oficina de Turismo.

