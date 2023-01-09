Sentier des arbres Gresse-en-Vercors Isère
Sentier des arbres Gresse-en-Vercors Isère vendredi 1 août 2025.
Sentier des arbres
Sentier des arbres 38650 Gresse-en-Vercors Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Partez à la découverte des arbres le long d’une agréable balade. L’association Gresse en Vercors, Histoire et Patrimoine a identifié 18 arbres qui sont décrits dans un livret en vente 2€ à l’Office de Tourisme.
http://www.trieves-vercors.fr/ +33 4 82 62 63 50
English : Tree trail
Discover the trees on a pleasant stroll. The « Gresse en Vercors, Histoire et Patrimoine » association has identified 18 trees, which are described in a booklet on sale for €2 at the Tourist Office.
Deutsch :
Gehen Sie auf einem angenehmen Spaziergang auf Entdeckungsreise zu den Bäumen. Der Verein « Gresse en Vercors, Histoire et Patrimoine » hat 18 Bäume identifiziert, die in einem Büchlein beschrieben werden, das für 2€ im Fremdenverkehrsamt erhältlich ist.
Italiano :
Scoprite gli alberi lungo una piacevole passeggiata. L’associazione « Gresse en Vercors, Histoire et Patrimoine » ha identificato 18 alberi, descritti in un opuscolo in vendita presso l’Ufficio del Turismo.
Español :
Descubra los árboles a lo largo de un agradable paseo. La asociación « Gresse en Vercors, Histoire et Patrimoine » ha identificado 18 árboles que se describen en un folleto a la venta en la Oficina de Turismo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-01-09 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme