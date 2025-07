Sentier des châtaigniers Nanteuil-en-Vallée Nanteuil-en-Vallée Charente

Petit village au nord de nanteuil-en-Vallée, Messeux est un village rural avec son église entourée de son cimetière, son lavoir et son circuit romantique dans les bois de châtaigniers.

A small village north of Nanteuil-en-Vallée, Messeux is a rural village with a church surrounded by a cemetery, a washhouse and a romantic circuit through chestnut woods.

Messeux, ein kleines Dorf nördlich von nanteuil-en-Vallée, ist ein ländliches Dorf mit einer von einem Friedhof umgebenen Kirche, einem Waschhaus und einem romantischen Rundweg durch die Kastanienwälder.

Piccolo villaggio a nord di Nanteuil-en-Vallée, Messeux è un borgo rurale con una chiesa circondata da un cimitero, un lavatoio e un romantico sentiero tra i boschi di castagni.

Pequeño pueblo al norte de Nanteuil-en-Vallée, Messeux es una aldea rural con una iglesia rodeada de un cementerio, un lavadero y un romántico sendero entre bosques de castaños.

