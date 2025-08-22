Sentier des Colporteurs Nanclars Nanclars Charente
Sentier des Colporteurs Nanclars Nanclars Charente vendredi 1 mai 2026.
Sentier des Colporteurs Nanclars
Sentier des Colporteurs Nanclars Le bourg 16230 Nanclars Charente Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Découvrez le village de Nanclars , son église et des éléments de petit patrimoine. et profitez de très beaux points de vue.
https://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46
English :
Discover the village of Nanclars, its church and small heritage features, and enjoy the beautiful views.
Deutsch :
Entdecken Sie das Dorf Nanclars , seine Kirche und Elemente des kleinen Kulturerbes. und genießen Sie sehr schöne Aussichtspunkte.
Italiano :
Scoprite il villaggio di Nanclars, la sua chiesa e i suoi piccoli monumenti, e ammirate gli splendidi panorami.
Español :
Descubra el pueblo de Nanclars, su iglesia y sus pequeños elementos patrimoniales, y disfrute de las hermosas vistas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme