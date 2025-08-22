Sentier des Colporteurs Nanclars Nanclars Charente

Sentier des Colporteurs Nanclars

Sentier des Colporteurs Nanclars Le bourg 16230 Nanclars Charente Nouvelle-Aquitaine

Découvrez le village de Nanclars , son église et des éléments de petit patrimoine. et profitez de très beaux points de vue.

https://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46

English :

Discover the village of Nanclars, its church and small heritage features, and enjoy the beautiful views.

Deutsch :

Entdecken Sie das Dorf Nanclars , seine Kirche und Elemente des kleinen Kulturerbes. und genießen Sie sehr schöne Aussichtspunkte.

Italiano :

Scoprite il villaggio di Nanclars, la sua chiesa e i suoi piccoli monumenti, e ammirate gli splendidi panorami.

Español :

Descubra el pueblo de Nanclars, su iglesia y sus pequeños elementos patrimoniales, y disfrute de las hermosas vistas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme