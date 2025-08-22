Sentier des lavoirs Nanclars Nanclars Charente
Nanclars est un ancien village de colporteurs. Ces marchands ambulants étaient très nombreux au XIXe siècle ; ils colportaient principalement de la coutellerie et de la quincaillerie légère.
English :
Nanclars was once a village of peddlers. These itinerant merchants were very numerous in the 19th century, mainly peddling cutlery and light hardware.
Deutsch :
Nanclars ist ein altes Dorf der Hausierer. Diese fahrenden Händler waren im 19. Jahrhundert sehr zahlreich; sie gingen hauptsächlich mit Besteck und leichten Eisenwaren hausieren.
Italiano :
Nanclars è un antico villaggio di ambulanti. Nel XIX secolo c’erano molti ambulanti, che vendevano soprattutto posate e ferramenta leggera.
Español :
Nanclars es un antiguo pueblo de vendedores ambulantes. En el siglo XIX había muchos vendedores ambulantes, sobre todo de cuchillería y ferretería ligera.
