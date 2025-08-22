Sentier des lavoirs Nanclars Nanclars Charente

Nanclars est un ancien village de colporteurs. Ces marchands ambulants étaient très nombreux au XIXe siècle ; ils colportaient principalement de la coutellerie et de la quincaillerie légère.

Nanclars was once a village of peddlers. These itinerant merchants were very numerous in the 19th century, mainly peddling cutlery and light hardware.

Nanclars ist ein altes Dorf der Hausierer. Diese fahrenden Händler waren im 19. Jahrhundert sehr zahlreich; sie gingen hauptsächlich mit Besteck und leichten Eisenwaren hausieren.

Nanclars è un antico villaggio di ambulanti. Nel XIX secolo c’erano molti ambulanti, che vendevano soprattutto posate e ferramenta leggera.

Nanclars es un antiguo pueblo de vendedores ambulantes. En el siglo XIX había muchos vendedores ambulantes, sobre todo de cuchillería y ferretería ligera.

