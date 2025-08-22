Sentier des Marmottes Eygliers Hautes-Alpes

Sentier des Marmottes

Sentier des Marmottes Eygliers Gare 05600 Eygliers Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Des marmottes juste au bout de tes pieds ! Une expérience unique au monde accessible à tous (PMR, poussettes) ! Chez nous, les marmottes vivent en liberté et s’admirent de près, grâce à ce sentier aménagé.

+33 4 92 24 77 61

English : Marmot Trail

Marmots right at your feet! A unique experience accessible to all (PRM, strollers)! Here, marmots live in freedom and can be admired up close, thanks to this trail.

Deutsch :

Murmeltiere direkt an deinen Fußspitzen! Ein weltweit einzigartiges Erlebnis, das für alle zugänglich ist (PMR, Kinderwagen)! Bei uns leben die Murmeltiere in Freiheit und können dank dieses angelegten Pfades aus nächster Nähe bewundert werden.

Italiano :

Le marmotte ai vostri piedi! Un’esperienza unica accessibile a tutti (PRM, passeggini)! Qui le marmotte vivono in libertà e possono essere ammirate da vicino grazie a questo sentiero.

Español :

¡Las marmotas a tus pies! Una experiencia única accesible a todos (PMR, cochecitos) Aquí, las marmotas viven en libertad y pueden admirarse de cerca, gracias a este sendero.

