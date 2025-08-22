Sentier des prairies de Luisant Barjouville Eure-et-Loir

Sentier des prairies de Luisant A pieds

Sentier des prairies de Luisant Rue de Beauce 28630 Barjouville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 60 Distance : 3000.0 Tarif :

Sentier non balisé. Accessible aux familles avec poussette. Ce parcours de découverte a été aménagé pour expliquer la gestion des milieux naturels et notamment le pâturage par des chevaux dans ces prairies de fond de vallée de l’Eure.

Le site intègre l’espace naturel sensible de la vallée de l’Eure.

https://randonnees.eurelien.fr/circuit/5e78ddecdb2a87.34373386/5ff82c1a3b641/sentier-des-prairies-de-luisant

English :

Unmarked trail. Accessible to families with strollers. This discovery trail has been designed to explain how natural environments are managed, and in particular how horses graze these meadows at the bottom of the Eure valley.

The site is part of the Espace Naturel Sensitive de la Vallée de l’Eure.

Deutsch :

Nicht markierter Wanderweg. Für Familien mit Kinderwagen zugänglich. Dieser Entdeckungspfad wurde angelegt, um die Bewirtschaftung der natürlichen Lebensräume und insbesondere die Beweidung dieser Wiesen im Talboden der Eure durch Pferde zu erklären.

Der Standort integriert den sensiblen Naturraum

Italiano :

Sentiero non segnalato. Accessibile alle famiglie con passeggini. Questo percorso di scoperta è stato concepito per spiegare come vengono gestiti gli ambienti naturali e, in particolare, come i cavalli pascolano questi prati in fondo alla valle dell’Eure.

Il sito fa parte dell’area naturale sensibi

Español :

Sendero sin señalizar. Accesible para familias con cochecitos de niños. Este sendero de descubrimiento ha sido diseñado para explicar cómo se gestionan los entornos naturales y, en particular, cómo pastan los caballos en estos prados del fondo del valle del Eure.

El lugar forma parte del espacio na

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par SIT Centre-Val de Loire