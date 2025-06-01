Sentier des Saulnières Herry Cher

Au cœur de la réserve naturelle du Val de Loire, le site des Saulières constitue un espace très représentatif de la Loire des îles. Plus qu’ailleurs, la dynamique fluviale s’y exprime en permanence, laissant une empreinte forte sur le paysage.

English :

At the heart of the Val de Loire nature reserve, the Saulières site is highly representative of the Loire of islands. More than anywhere else, the dynamics of the river are constantly at work here, leaving a strong imprint on the landscape.

Deutsch :

Im Herzen des Naturschutzgebiets Val de Loire ist der Standort Les Saulières ein sehr repräsentatives Gebiet der Loire-Inseln. Mehr als anderswo kommt hier die Dynamik des Flusses ständig zum Ausdruck und prägt die Landschaft.

Italiano :

Nel cuore della riserva naturale della Val de Loire, il sito di Saulières è altamente rappresentativo della Loira delle isole. Qui, più che altrove, le dinamiche del fiume sono costantemente all’opera, lasciando una forte impronta sul paesaggio.

Español :

En el corazón de la reserva natural del Val de Loire, el paraje de Saulières es muy representativo del Loira de las islas. Aquí, más que en ningún otro lugar, la dinámica del río actúa constantemente, dejando una fuerte huella en el paisaje.

