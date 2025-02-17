Sentier des Trois Moulins St Ciers sur Bonnieure Saint-Ciers-sur-Bonnieure Charente

Sentier des Trois Moulins St Ciers sur Bonnieure Départ Gare du Petit Mairat 16230 Saint-Ciers-sur-Bonnieure Charente Nouvelle-Aquitaine

St Ciers est parcouru d’est en ouest par la Bonnieure et la Tardoire, rivières au cours sinueux bordés de peupliers, poissonneuses et recherchées par les amoureux de la pêche.

http://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46

English :

From east to west, St Ciers is criss-crossed by the Bonnieure and the Tardoire, winding rivers lined with poplars, full of fish and much sought-after by fishing enthusiasts.

Deutsch :

St Ciers wird von Osten nach Westen von den Flüssen Bonnieure und Tardoire durchzogen, deren gewundener Verlauf von Pappeln gesäumt wird, die fischreich und bei Angelfreunden begehrt sind.

Italiano :

Da est a ovest, St Ciers è attraversata dalla Bonnieure e dalla Tardoire, fiumi tortuosi fiancheggiati da pioppi, ricchi di pesci e molto ambiti dagli appassionati di pesca.

Español :

De este a oeste, St Ciers está atravesada por el Bonnieure y el Tardoire, ríos sinuosos bordeados de álamos, llenos de peces y muy buscados por los aficionados a la pesca.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-17 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme