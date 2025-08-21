Sentier Détours N°1 Saujon Saujon Charente-Maritime

Sentier Détours N°1 Saujon

Sentier Détours N°1 Saujon Place du Général de Gaulle (départ) 17600 Saujon Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Ce Sentier Détours permet de découvrir au travers de panneaux explicatifs détaillés les éléments remarquables du patrimoine historique de la ville de Saujon, via le Parcours 1 Circuit historique .

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/ec31f361-e1b0-4b3a-a97a-5d642135c2a5/detours-a-pied-1-saujon-circuit-historique +33 5 46 08 21 00

English :

This Sentier Détours (detour trail) uses detailed explanatory panels to discover the remarkable historical heritage of Saujon, via Route 1 Circuit historique .

Deutsch :

Dieser Sentier Détours ermöglicht es, über Parcours 1 Historischer Rundgang anhand von detaillierten Erläuterungstafeln die bemerkenswerten Elemente des historischen Erbes der Stadt Saujon zu entdecken.

Italiano :

Questo Sentier Détours (percorso di diversione), attraverso pannelli esplicativi dettagliati, permette di scoprire le caratteristiche salienti del patrimonio storico della città di Saujon, attraverso l’itinerario 1, il Circuito storico .

Español :

Este Sentier Détours (sendero de excursiones) explora, mediante detallados paneles explicativos, los elementos más destacados del patrimonio histórico de la ciudad de Saujon, a través de la Ruta 1, el Circuito Histórico .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-02 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme