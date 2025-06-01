Sentier Détours N°1 Vaux-sur-Mer Vaux-sur-Mer Charente-Maritime
Sentier Détours N°1 Vaux-sur-Mer 53 rue de Verdun (départ) 17640 Vaux-sur-Mer Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Ce Sentier Détours permet de découvrir le calme et la sérénité de la commune de Vaux-sur-Mer, située entre Saint-Palais-sur-Mer et Royan sur la Côte de Beauté.
+33 5 46 08 21 00
English :
This Sentier Détours (detour trail) lets you discover the calm and serenity of the commune of Vaux-sur-Mer, located between Saint-Palais-sur-Mer and Royan on the Côte de Beauté.
Deutsch :
Auf diesem Sentier Détours können Sie die Ruhe und Gelassenheit der Gemeinde Vaux-sur-Mer entdecken, die zwischen Saint-Palais-sur-Mer und Royan an der Côte de Beauté liegt.
Italiano :
Questo Sentier Détours si snoda nella pace e nella tranquillità di Vaux-sur-Mer, situata tra Saint-Palais-sur-Mer e Royan, sulla Côte de Beauté.
Español :
Este Sentier Détours (sendero de las diversiones) recorre la paz y la tranquilidad de Vaux-sur-Mer, situado entre Saint-Palais-sur-Mer y Royan, en la Côte de Beauté.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-22