Sentier Détours N°1 Vaux-sur-Mer Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Sentier Détours N°1 Vaux-sur-Mer

Sentier Détours N°1 Vaux-sur-Mer 53 rue de Verdun (départ) 17640 Vaux-sur-Mer Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Ce Sentier Détours permet de découvrir le calme et la sérénité de la commune de Vaux-sur-Mer, située entre Saint-Palais-sur-Mer et Royan sur la Côte de Beauté.

+33 5 46 08 21 00

English :

This Sentier Détours (detour trail) lets you discover the calm and serenity of the commune of Vaux-sur-Mer, located between Saint-Palais-sur-Mer and Royan on the Côte de Beauté.

Deutsch :

Auf diesem Sentier Détours können Sie die Ruhe und Gelassenheit der Gemeinde Vaux-sur-Mer entdecken, die zwischen Saint-Palais-sur-Mer und Royan an der Côte de Beauté liegt.

Italiano :

Questo Sentier Détours si snoda nella pace e nella tranquillità di Vaux-sur-Mer, situata tra Saint-Palais-sur-Mer e Royan, sulla Côte de Beauté.

Español :

Este Sentier Détours (sendero de las diversiones) recorre la paz y la tranquilidad de Vaux-sur-Mer, situado entre Saint-Palais-sur-Mer y Royan, en la Côte de Beauté.

