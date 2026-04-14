Vaux 2mai, Parc de la Mairie 17640 Vaux sur Mer, Vaux-sur-mer

Vaux 2mai Samedi 2 mai, 10h00 Parc de la Mairie 17640 Vaux sur Mer 17 Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T13:30:00+02:00

Fin : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T13:30:00+02:00

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Place du Marché balade de 5kms suivi d un temps convivial