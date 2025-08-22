Sentier Détours N°2 Saujon Saujon Charente-Maritime

Sentier Détours N°2 Saujon

Sentier Détours N°2 Saujon Impasse des Bains (départ) 17600 Saujon Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Au départ de la Rive droite du port de Ribérou, ce Sentier Détours vous propose de longer la Seudre maritime le long des étangs de l’aire de loisirs de la Lande et même d’en faire le tour complet via le Parcours 2 La Seudre maritime .

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/3a0057a1-7b08-45f6-a786-9a6469232c00/detours-a-pied-2-saujon-la-seudre-maritime +33 5 46 08 21 00

English :

Departing from the right bank of the port of Ribérou, this Sentier Détours (detour trail) takes you along the Seudre maritime alongside the ponds of the Lande leisure area, and even around the entire river via Parcours 2 La Seudre maritime .

Deutsch :

Vom rechten Ufer des Hafens von Ribérou aus bietet Ihnen dieser Sentier Détours die Möglichkeit, entlang der Seudre maritime an den Teichen des Freizeitgebiets La Lande entlang zu wandern und über Parcours 2 La Seudre maritime sogar eine komplette Umrundung vorzunehmen.

Italiano :

Partendo dalla riva destra del porto di Ribérou, questo Sentier Détours vi porta lungo la Seudre maritime, accanto agli stagni dell’area ricreativa di Lande, fino a fare il giro completo attraverso la Route 2 La Seudre maritime .

Español :

Partiendo de la orilla derecha del puerto de Ribérou, este Sentier Détours (sendero de excursiones) le lleva a lo largo de la Seudre maritime junto a los estanques de la zona recreativa de la Lande, e incluso da la vuelta completa por la ruta 2 La Seudre maritime .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-02 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme