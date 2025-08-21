Sentier Détours N°3 Saujon Saujon Charente-Maritime

Sentier Détours N°3 Saujon

Sentier Détours N°3 Saujon Rue Georges Clémenceau (départ) 17600 Saujon Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Ce Sentier Détours vous permettra de découvrir des paysages essentiellement composés de terres agricoles, de prairies et de bois via le Parcours 3 En campagne . On y cultive le blé, le maïs, le tournesol ainsi que des cultures légumières.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/63737e69-d176-402d-89fd-d87a87219355/detours-a-pied-3-saujon-en-campagne +33 5 46 08 21 00

English :

This Sentier Détours trail takes you through a landscape of farmland, meadows and woods, via Route 3 In the countryside . Wheat, corn, sunflowers and vegetables are grown here.

Deutsch :

Auf diesem Détours-Pfad können Sie über Route 3 Auf dem Land Landschaften entdecken, die hauptsächlich aus Ackerland, Wiesen und Wäldern bestehen. Hier werden Weizen, Mais, Sonnenblumen und Gemüse angebaut.

Italiano :

Questo Sentier Détours vi porta attraverso un paesaggio di campi coltivati, prati e boschi grazie al percorso 3 In campagna . Qui si coltivano grano, mais, girasoli e ortaggi.

Español :

Este sendero Sentier Détours le lleva por un paisaje de tierras de labranza, praderas y bosques a través de la ruta 3 En el campo . Aquí se cultiva trigo, maíz, girasoles y hortalizas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-02 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme