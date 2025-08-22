Sentier Détours N°4 Saujon Saujon Charente-Maritime

Sentier Détours N°4 Saujon

Sentier Détours N°4 Saujon Rue d’Aunis (départ) 17600 Saujon Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Ce Sentier Détours vous fera découvrir la partie eau douce de la Seudre, côté fleuve via le Parcours 4 La Seudre eau douce .

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/72b707cc-44a2-48d0-9f60-6daf00378d41/detours-a-pied-4-saujon-seudre-eau-douce +33 5 46 08 21 00

English :

This Sentier Détours takes you on a tour of the freshwater section of the Seudre, on the river side, via Parcours 4 La Seudre eau douce .

Deutsch :

Dieser Sentier Détours lässt Sie den Süßwasserteil der Seudre auf der Flussseite über Parcours 4 La Seudre eau douce entdecken.

Italiano :

Questo Sentier Détours vi porta a visitare il tratto d’acqua dolce della Seudre, sul lato del fiume, attraverso la Route 4 La Seudre eau douce .

Español :

Este Sentier Détours le lleva a recorrer el tramo de agua dulce del Seudre, a orillas del río, por la ruta 4 La Seudre eau douce .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-02 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme