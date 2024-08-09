Sentier Deux Nants chalets d’Orgentils par la Sauce Les Belleville Savoie

Une magnifique randonnée en boucle et au fil de l’eau, à travers la vallée de Deux Nants. Vous découvrirez le hameau typique éponyme et l’ancienne montagnette de La Sauce avant de rejoindre les chalets d’Orgentil sans difficulté.

https://www.coeurdetarentaise-tourisme.com/ +33 4 79 04 29 05

English :

A magnificent loop hike along the water through the Deux Nants valley. You’ll discover the typical hamlet of the same name and the ancient mountain village of La Sauce, before reaching the Orgentil chalets without difficulty.

Deutsch :

Eine wunderschöne Rundwanderung und Wanderung entlang des Wassers durch das Tal von Deux Nants. Sie entdecken den gleichnamigen typischen Weiler und die alte Bergstation La Sauce, bevor Sie ohne Schwierigkeiten die Chalets von Orgentil erreichen.

Italiano :

Una magnifica passeggiata circolare lungo l’acqua attraverso la valle dei Deux Nants. Scoprirete il tipico borgo omonimo e l’antico villaggio di montagna di La Sauce prima di raggiungere senza difficoltà gli chalet di Orgentil.

Español :

Un magnífico paseo circular a lo largo del agua por el valle de Deux Nants. Descubrirá la aldea típica del mismo nombre y el antiguo pueblo de montaña de La Sauce antes de llegar sin dificultad a los chalés de Orgentil.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-08-09 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme