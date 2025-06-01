Sentier d’interprétation de Baltan Villeherviers Loir-et-Cher

Sentier d'interprétation de Baltan 41200 Villeherviers Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 1000.0

Dans cet espace naturel préservé de 11 ha, vous cheminerez au travers des différents milieux naturels de la Sologne. Véritable condensé des entités paysagères, ce site vous permettra de découvrir les éléments forts de cet environnement grâce aux panneaux explicatifs qui jalonnent le parcours.

http://www.sologne-tourisme.fr/ +33 2 54 76 43 89

English :

In this preserved natural space of 11 ha, you will walk through the different natural environments of the Sologne. This site is a real compendium of the landscape entities and will allow you to discover the strong elements of this environment thanks to the explanatory panels that line the route.

Deutsch :

In diesem 11 ha großen Naturschutzgebiet können Sie die verschiedenen natürlichen Lebensräume der Sologne durchwandern. Die Schilder entlang des Weges geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Elemente der Landschaft.

Italiano :

In questa area naturale preservata di 11 ettari, camminerete attraverso i diversi ambienti naturali della Sologna. Questo sito è una vera e propria sintesi delle entità paesaggistiche e vi permetterà di scoprire gli elementi forti di questo ambiente grazie ai pannelli esplicativi che costeggiano il

Español :

En este espacio natural preservado de 11 hectáreas, recorrerá los diferentes entornos naturales de la Sologne. Este sitio es un verdadero resumen de las entidades paisajísticas y le permitirá descubrir los elementos fuertes de este entorno gracias a los paneles explicativos que bordean el recorrido.

