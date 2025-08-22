Sentier d’interprétation de Brion Brion Ain

Sentier d’interprétation de Brion

Sentier d’interprétation de Brion Hameau La Rousse 01460 Brion Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Sentier d’interprétation intitulé le canal de décharge des crues de l’Oignin .

+33 4 74 76 19 24

English :

Interpretation trail entitled the Oignin flood discharge canal .

Deutsch :

Interpretationspfad mit dem Titel le canal de décharge des crues de l’Oignin (Der Hochwasserentlastungskanal des Oignin).

Italiano :

Sentiero interpretativo intitolato il canale di scarico delle piene di Oignin .

Español :

Sendero de interpretación titulado el canal de descarga de la crecida de Oignin .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-03-26