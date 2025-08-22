Sentier d’interprétation de Chastreix Chastreix Puy-de-Dôme

Sentier d’interprétation de Chastreix

Sentier d’interprétation de Chastreix 63680 Chastreix Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Circuit de découverte d’un patrimoine exceptionnel un pont gaulois, une cabane de berger, puis vous entrerez dans la légende du Pas du diable.

+33 4 73 21 52 00

English :

Discovery tour of an exceptional heritage: a Gallic bridge, a shepherd’s hut, then you will enter the legend of the Devil’s Step.

Deutsch :

Rundgang zur Entdeckung eines außergewöhnlichen Kulturerbes: eine gallische Brücke, eine Schäferhütte, dann tauchen Sie in die Legende des Pas du diable ein.

Italiano :

Visita alla scoperta di un patrimonio eccezionale: un ponte gallico, una capanna di pastori, per poi entrare nella leggenda del Passo del Diavolo.

Español :

Recorrido de descubrimiento de un patrimonio excepcional: un puente galo, una cabaña de pastores, y después se adentrará en la leyenda del Paso del Diablo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-08 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme