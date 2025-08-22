Sentier d’interprétation de Chastreix Chastreix Puy-de-Dôme
Sentier d’interprétation de Chastreix Chastreix Puy-de-Dôme vendredi 1 mai 2026.
Sentier d’interprétation de Chastreix
Sentier d’interprétation de Chastreix 63680 Chastreix Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Circuit de découverte d’un patrimoine exceptionnel un pont gaulois, une cabane de berger, puis vous entrerez dans la légende du Pas du diable.
+33 4 73 21 52 00
English :
Discovery tour of an exceptional heritage: a Gallic bridge, a shepherd’s hut, then you will enter the legend of the Devil’s Step.
Deutsch :
Rundgang zur Entdeckung eines außergewöhnlichen Kulturerbes: eine gallische Brücke, eine Schäferhütte, dann tauchen Sie in die Legende des Pas du diable ein.
Italiano :
Visita alla scoperta di un patrimonio eccezionale: un ponte gallico, una capanna di pastori, per poi entrare nella leggenda del Passo del Diavolo.
Español :
Recorrido de descubrimiento de un patrimonio excepcional: un puente galo, una cabaña de pastores, y después se adentrará en la leyenda del Paso del Diablo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-08 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme