Sentier d’interprétation de la zone humide des Piles à La Saulce (05) La Saulce Hautes-Alpes

Sentier d’interprétation de la zone humide des Piles à La Saulce (05)

Sentier d’interprétation de la zone humide des Piles à La Saulce (05) 05110 La Saulce Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Sentier d’interprétation d’une zone naturelle recréée abritant diverses espèces (en particulier odonates, papillons, amphibiens et micro-invertébrés) typiques des habitats humides duranciens.

English :

Interpretation trail through a recreated natural area home to various species (in particular: odonates, butterflies, amphibians and micro-invertebrates) typical of Duran wetland habitats.

Deutsch :

Interpretationspfad in einem neu geschaffenen Naturgebiet, das verschiedene Arten (insbesondere: Libellen, Schmetterlinge, Amphibien und Mikroinvertebraten) beherbergt, die typisch für duranische Feuchtbiotope sind.

Italiano :

Percorso interpretativo di un’area naturale ricreata che ospita diverse specie (in particolare: odonati, farfalle, anfibi e microinvertebrati) tipiche degli habitat delle zone umide durane.

Español :

Sendero de interpretación de un espacio natural recreado que alberga diversas especies (en particular: odonatos, mariposas, anfibios y microinvertebrados) típicas de los hábitats de los humedales durqueños.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-13 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme