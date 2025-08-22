Sentier d’interprétation des pierres sèches Champlitte Haute-Saône

Sentier d’interprétation des pierres sèches A pieds Difficulté moyenne

Sentier d’interprétation des pierres sèches Rue des Lavières 70600 Champlitte Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 2200.0 Tarif :

Venez découvrir le sentier d’interprétation des pierres sèches à Champlitte. Au fil de votre promenade et au travers de panneaux explicatifs, ce parcours de 2.2 km vous fera découvrir le paysage unique des Lavières. Entre vignes et calcaire, le sentier des pierres sèches raconte l’histoire de la vigne à Champlitte et comment l’homme a façonné ce paysage calcaire. Vous cheminerez pendant environ 1 h 15 au milieu de clos (datant pour certains du 17e siècle), de murgers et jardins.

+33 3 84 67 67 19

English :

Come and discover Champlitte?s drystone interpretation trail. As you stroll along the 2.2 km trail, you’ll discover the unique landscape of Les Lavières. Set between vineyards and limestone, the dry-stone trail tells the story of Champlitte?s vineyards and how man has shaped this limestone landscape. You’ll spend around 1 hr 15 walking through vineyards (some dating back to the 17th century), murgers and gardens.

Deutsch :

Entdecken Sie den Interpretationspfad der trockenen Steine in Champlitte. Auf diesem 2,2 km langen Weg können Sie die einzigartige Landschaft von Les Lavières auf einem Spaziergang und anhand von Schildern entdecken. Zwischen Weinbergen und Kalkstein erzählt der Trockensteinpfad die Geschichte des Weinbaus in Champlitte und wie der Mensch diese Kalklandschaft geformt hat. Sie wandern etwa 1 Stunde und 15 Minuten lang durch Clos (teilweise aus dem 17. Jahrhundert), Mauern und Gärten.

Italiano :

Venite a scoprire il sentiero di interpretazione delle pietre a secco a Champlitte. Passeggiando lungo i 2,2 km del sentiero, scoprirete il paesaggio unico di Les Lavières. Situato tra vigneti e pietra calcarea, il sentiero delle pietre a secco racconta la storia dei vigneti di Champlitte e di come l’uomo ha modellato questo paesaggio calcareo. Il percorso dura circa 1 ora e 15 minuti e si snoda tra vigneti (alcuni risalenti al XVII secolo), muratori e giardini.

Español :

Venga a descubrir el sendero de interpretación de la piedra seca en Champlitte. Paseando por este sendero de 2,2 km, descubrirá el paisaje único de Les Lavières. Entre viñedos y piedra caliza, el sendero de piedra seca cuenta la historia de los viñedos de Champlitte y cómo el hombre ha modelado este paisaje calcáreo. El sendero dura aproximadamente 1 hora y 15 minutos y le llevará a través de viñedos (algunos datan del siglo XVII), huertas y jardines.

