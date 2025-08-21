Sentier d’interprétation du Magny Pierrecourt Haute-Saône

Sentier d’interprétation du Magny Vélo à assistance électrique Facile

Sentier d’interprétation du Magny 23 Grande Rue 70600 Pierrecourt Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 3500.0

Durant cette balade, vous découvrirez la fontaine de Coulvot, le four banal ainsi que le lavoir du Magny, la durée de la randonnée est d’une heure trente et la distance est de 3,5 km.

Facile

+33 3 84 67 67 19

English :

During this walk, you’ll discover the Coulvot fountain, the communal oven and the Magny washhouse. The walk lasts an hour and a half and is 3.5 km long.

Deutsch :

Während dieser Wanderung werden Sie den Brunnen von Coulvot, den Bannofen sowie den Waschplatz von Magny entdecken. Die Wanderung dauert 1,5 Stunden und die Strecke ist 3,5 km lang.

Italiano :

Durante questa passeggiata, scoprirete la fontana di Coulvot, il forno comune e il lavatoio di Magny. La passeggiata dura un’ora e mezza ed è lunga 3,5 km.

Español :

Durante este paseo, descubrirá la fuente de Coulvot, el horno comunal y el lavadero de Magny. El paseo dura una hora y media y tiene una longitud de 3,5 km.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-19 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data