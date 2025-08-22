SENTIER D’INTERPRÉTATION DU VIGNOBLE DE L’AUBANCE VIGNOBLE ET GÉOLOGIE Saint-Melaine-sur-Aubance Maine-et-Loire
Un sentier d’interprétation pour découvrir les secrets de la vigne et des particularités géologiques.
http://anjou-vignoble-villages.com/ +33 2 41 78 26 21
English :
An interpretive trail to discover the secrets of the vine and geological features.
Deutsch :
Ein Interpretationspfad, um die Geheimnisse der Weinreben und geologische Besonderheiten zu entdecken.
Italiano :
Un percorso di interpretazione per scoprire i segreti della vite e le caratteristiche geologiche.
Español :
Un sendero de interpretación para descubrir los secretos de la vid y las características geológicas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-22 par Anjou tourime