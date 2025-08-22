SENTIER D’INTERPRÉTATION DU VIGNOBLE DE L’AUBANCE VIGNOBLE ET GÉOLOGIE Saint-Melaine-sur-Aubance Maine-et-Loire

SENTIER D’INTERPRÉTATION DU VIGNOBLE DE L’AUBANCE VIGNOBLE ET GÉOLOGIE

SENTIER D’INTERPRÉTATION DU VIGNOBLE DE L’AUBANCE VIGNOBLE ET GÉOLOGIE 49610 Saint-Melaine-sur-Aubance Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 4900.0 Tarif :

Un sentier d’interprétation pour découvrir les secrets de la vigne et des particularités géologiques.

http://anjou-vignoble-villages.com/ +33 2 41 78 26 21

English :

An interpretive trail to discover the secrets of the vine and geological features.

Deutsch :

Ein Interpretationspfad, um die Geheimnisse der Weinreben und geologische Besonderheiten zu entdecken.

Italiano :

Un percorso di interpretazione per scoprire i segreti della vite e le caratteristiche geologiche.

Español :

Un sendero de interpretación para descubrir los secretos de la vid y las características geológicas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-22 par Anjou tourime