Sentier d’interprétation jean et manon Parroy Meurthe-et-Moselle

Au départ de la digue de l’étang de Parroy, l’objectif de ce sentier est d’amener les jeunes visiteurs et leur famille à décrypter et interpréter les paysages autour d’eux, en vue de les sensibiliser à leur environnement.

Quelles sortes de poissons trouve-t-on à l’étang de Parroy ? A quel animal correspondent ces empreintes ? Partez à la découverte de la faune, de la flore, et du patrimoine de Parroy à travers un parcours illustré par des stations pédagogiques et ludiques.

English :

Starting from the dike of the pond of Parroy, the objective of this path is to bring the young visitors and their family to decipher and interpret the landscapes around them, in order to make them sensitive to their environment

What kinds of fish are found in the pond of Parroy? What animal do these prints correspond to? Discover the fauna, the flora and the heritage of Parroy through an itinerary illustrated by educational and playful stations.

Deutsch :

Dieser Pfad, der am Damm des Teichs von Parroy beginnt, soll junge Besucher und ihre Familien dazu bringen, die Landschaften um sie herum zu entschlüsseln und zu interpretieren, um sie für ihre Umwelt zu sensibilisieren

Welche Arten von Fischen findet man im Teich von Parroy? Zu welchem Tier gehören die Fußabdrücke? Entdecken Sie die Fauna, die Flora und das Kulturerbe von Parroy auf einem Rundgang, der mit pädagogischen und spielerischen Stationen illustriert wird.

Italiano :

Partendo dall’argine dello stagno di Parroy, il percorso ha l’obiettivo di aiutare i giovani visitatori e le loro famiglie a decifrare e interpretare i paesaggi che li circondano, con l’obiettivo di sensibilizzarli all’ambiente

Quali tipi di pesci si trovano nello stagno di Parroy? A quale animale corrispondono queste impronte? Scoprite la fauna, la flora e il patrimonio di Parroy attraverso un itinerario illustrato da stazioni didattiche e divertenti.

Español :

Partiendo del dique del estanque de Parroy, el objetivo de este sendero es ayudar a los jóvenes visitantes y a sus familias a descifrar e interpretar los paisajes que les rodean, con el fin de que tomen conciencia de su entorno

¿Qué tipos de peces se encuentran en el estanque de Parroy? ¿A qué animal corresponden estas huellas? Descubra la fauna, la flora y el patrimonio de Parroy a través de un itinerario ilustrado por estaciones educativas y divertidas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-06 par Système d’information touristique Lorrain