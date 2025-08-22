Sentier d’interprétation La sagne de Puech Balmes Saint-Amans-Valtoret Tarn

Sentier d’interprétation La sagne de Puech Balmes

Sentier d’interprétation La sagne de Puech Balmes Lieu dit Puech Balmes 81240 Saint-Amans-Valtoret Tarn Occitanie

Le sentier découverte de la sagne de Puech Balmes propose une balade facile et originale pour comprendre le patrimoine des zones humides. Sur les hauteurs de Saint Amans Valtoret entrez en famille dans l’univers fascinant et mystérieux de cette tourbière.

http://www.tourisme-thoremontagnenoire.fr/ +33 5 63 37 69 70

English : Interpretation trail La sagne de Puech Balmes

The discovery trail of the Puech Balmes sagne offers an easy and original walk to understand the heritage of wetlands. On the heights of Saint Amans Valtoret enter as a family into the fascinating and mysterious universe of this peat bog.

Deutsch :

Der Entdeckungspfad der Sagne de Puech Balmes bietet einen einfachen und originellen Spaziergang, um das Erbe der Feuchtgebiete zu verstehen. Auf den Höhen von Saint Amans Valtoret treten Sie mit Ihrer Familie in die faszinierende und geheimnisvolle Welt dieses Torfmoores ein.

Italiano :

Il sentiero di scoperta della torbiera di Puech Balmes offre una passeggiata facile e originale per comprendere il patrimonio delle zone umide. Sulle alture di Saint Amans Valtoret, portate tutta la famiglia nell’affascinante e misterioso mondo di questa torbiera.

Español : Pista de interpretación La sagne de Puech Balmes

El sendero de descubrimiento del Puech Balmes sagne ofrece un paseo sencillo y original para comprender el patrimonio de los humedales. En las alturas de Saint Amans Valtoret entrar como una familia en el fascinante y misterioso universo de esta turbera.

