Sentier du bief à Martreuil Charmé Charmé Charente

Sentier du bief à Martreuil Charmé

Sentier du bief à Martreuil Charmé Route de Ligné, 16140 Charmé 16140 Charmé Charente Nouvelle-Aquitaine

Balade autour du village de Charmé où vous trouverez des espaces riches en orchidées. Découvrez ses richesses historiques les logis de Moussac, Puybonnet, le Petit Husson, le lavoir et l’église Saint-Pierre.

https://www.coeurdecharente.fr/fichespratiques/vivre/activites-et-animations/les-randonnees/sentiers-de-randonnee/ +33 5 45 20 68 46

English :

Stroll around the village of Charmé, where you’ll find areas rich in orchids. Discover its historical treasures: the logis de Moussac, Puybonnet, Petit Husson, the wash-house and Saint-Pierre church.

Deutsch :

Wanderung um das Dorf Charmé, wo Sie Flächen finden, die reich an Orchideen sind. Entdecken Sie seine historischen Reichtümer: die Logis de Moussac, Puybonnet, Petit Husson, das Waschhaus und die Kirche Saint-Pierre.

Italiano :

Passeggiate nel villaggio di Charmé, dove troverete zone ricche di orchidee. Scoprite i suoi tesori storici: le dimore di Moussac, Puybonnet, Petit Husson, il lavatoio e la chiesa di Saint-Pierre.

Español :

Pasee por el pueblo de Charmé, donde encontrará zonas ricas en orquídeas. Descubra sus tesoros históricos: las viviendas de Moussac, Puybonnet, Petit Husson, el lavadero y la iglesia de Saint-Pierre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme