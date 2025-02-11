Sentier du Peu Chevalier Charmé Charmé Charente

Sentier du Peu Chevalier Charmé Charmé Charente vendredi 1 août 2025.

Sentier du Peu Chevalier Charmé

Sentier du Peu Chevalier Charmé Route de Juillé 16140 Charmé Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Découvrez les richesses historique de Charmé et ses superbes monuments. Une fois au château d’eau, profitez de la vue plongeante sur Charmé.

http://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46

English :

Discover Charmé’s rich history and superb monuments. Once at the water tower, enjoy the view over Charmé.

Deutsch :

Entdecken Sie den historischen Reichtum von Charmé und seine prächtigen Bauwerke. Wenn Sie am Wasserturm angekommen sind, genießen Sie den Tiefblick auf Charmé.

Italiano :

Scoprite la ricca storia di Charmé e i suoi splendidi monumenti. Una volta arrivati alla torre dell’acqua, godetevi la vista su Charmé.

Español :

Descubra la rica historia de Charmé y sus magníficos monumentos. Una vez en la torre del agua, disfrute de las vistas sobre Charmé.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-11 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme