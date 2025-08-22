Sentier du Bief des Moulins Ambérac Ambérac Charente

Sentier du Bief des Moulins Ambérac

Sentier du Bief des Moulins Ambérac Aire de loisirs en bordure de la Charente 16140 Ambérac Charente Nouvelle-Aquitaine



Découvrez l’ancienne cité gallo-romaine d’Ambérac. Admirez plusieurs points de vue.

http://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46

English :

Discover the ancient Gallo-Roman town of Ambérac. Admire several viewpoints.

Deutsch :

Entdecken Sie die alte gallo-römische Stadt Ambérac. Bewundern Sie mehrere Aussichtspunkte.

Italiano :

Scoprite l’antica città gallo-romana di Ambérac. Ammirate diversi punti panoramici.

Español :

Descubra la antigua ciudad galo-romana de Ambérac. Admira varios miradores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-11 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme