Sentier du Bief des Moulins Ambérac Ambérac Charente

Sentier du Bief des Moulins Ambérac Aire de loisirs en bordure de la Charente 16140 Ambérac Charente Nouvelle-Aquitaine
Découvrez l’ancienne cité gallo-romaine d’Ambérac. Admirez plusieurs points de vue.
http://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46
English :
Discover the ancient Gallo-Roman town of Ambérac. Admire several viewpoints.
Deutsch :
Entdecken Sie die alte gallo-römische Stadt Ambérac. Bewundern Sie mehrere Aussichtspunkte.
Italiano :
Scoprite l’antica città gallo-romana di Ambérac. Ammirate diversi punti panoramici.
Español :
Descubra la antigua ciudad galo-romana de Ambérac. Admira varios miradores.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-11 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme