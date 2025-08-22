Sentier du Coteau des Granges Ambérac Ambérac Charente

Sentier du Coteau des Granges Ambérac

Sentier du Coteau des Granges Ambérac Aire de loisirs en bordure de la Charente 16140 Ambérac Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Baladez-vous le long de la Charente et dans le village. Prenez le temps de faire une pause pique-nique ou bien de vous détendre à l’aire de loisir.

http://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46

English :

Stroll along the Charente and through the village. Take time out for a picnic or relax at the leisure area.

Deutsch :

Machen Sie einen Spaziergang entlang des Flusses Charente und durch das Dorf. Nehmen Sie sich Zeit für eine Picknickpause oder entspannen Sie sich in der Freizeitanlage.

Italiano :

Passeggiate lungo la Charente e nel villaggio. Prendetevi il tempo per un picnic o rilassatevi nell’area ricreativa.

Español :

Pasee por la Charente y por el pueblo. Tómese su tiempo para hacer un picnic o relajarse en la zona de ocio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme