Sentier du bois des Chapelles Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne

Sentier du bois des Chapelles A pieds Facile

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Sentier du bois des Chapelles 87150 Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 2000.0 Tarif :

Facile

https://www.visitlimousin.com/

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sentier du bois des Chapelles

Deutsch : Sentier du bois des Chapelles

Italiano :

Español : Sentier du bois des Chapelles

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine