Sentier du Canal de Gairaut Nice Alpes-Maritimes

Sentier du Canal de Gairaut

Sentier du Canal de Gairaut Avenue de Rimiez 06100 Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Situé à deux pas de sa célèbre cascade, le sentier du Canal de Gairault est un parcours de santé long de 1,75 kilomètres qui allie sport et découverte, avec une vue spectaculaire sur tout Nice.

English : Sentier du Canal de Gairaut

Located a short walk from its famous waterfall, the Canal de Gairault path is a 1.75 km fitness trail, combining exercise and discovery with a spectacular view over the whole of Nice.

Deutsch : Sentier du Canal de Gairaut

Der Pfad des Canal de Gairault liegt nur wenige Schritte von seinem berühmten Wasserfall entfernt und ist ein 1,75 km langer Gesundheitsweg, der Sport und Entdeckung miteinander verbindet und einen spektakulären Blick auf ganz Nizza bietet.

Italiano :

Situato a due passi dalla sua famosa cascata, il Sentiero del Canale di Gairault è un percorso fitness di 1,75 chilometri che unisce sport e turismo, da cui si gode una vista spettacolare su tutta Nizza.

Español :

Situado a dos pasos de su famosa cascada, el sendero del Canal de Gairault es un recorrido de fitness de 1,75 kilómetros que combina deporte y descubrimiento, con una vista espectacular de toda Niza.

